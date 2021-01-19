Видео: на озере Юглас под лед провалился квадроцикл

Видео: камера патруля полиции самоуправления

К месту происшествия был направлен ближайший автомобильный патруль Видземского отделения Рижской муниципальной полиции.

По прибытии на место сотрудники правоохранительных органов встретились с сотрудниками Государственной пожарно-спасательной службы, которые помогли водителю квадроцикла вытащить автомобиль из воды. Встреченный на месте происшествия мужчина, сказал, что ездил на квадроцикле по льду, чтобы расчистить от снега для создания хоккейного поля. Рядом с мужчиной был также его сын с камерой от автомобильной шины.

Охранники правопорядка сообщили мужчине, что на административной территории Риги действует запрет на нахождение на льду любых водоемов.