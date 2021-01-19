"Динамо" на выезде сенсационно обыграло лидера КХЛ
Во вторник, 19 января, рижское "Динамо" на выезде неожиданно обыграло казанский "Ак Барс".
Во вторник, 19 января, рижское "Динамо" на выезде неожиданно обыграло казанский "Ак Барс".
Матч завершился со счётом 5:4 (2:2, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу рижского "Динамо". Отметим, что в этом матче подопечные Петериса Скудры прервали серию из пяти поражений подряд.
Дублем в составе хозяев отметились Артём Лукоянов и Илья Сафонов. Рижане на это ответили точными бросками Яниса Шваненбергса, Риса Скарлетта, Рихарда Букартса, Геннадия Столярова и Джей Си Лайпона, который забил победный гол в самой концовке овертайма.
В данный момент рижское "Динамо" с 23 очками в 46 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Ак Барса" 75 очков в 48 матчах и первое место на "Востоке" и во всей лиге.
Далее рижан ожидает ещё два выездных матча - подопечные Петериса Скудры сыграют с магнитогорским "Металлургом" (21.01) и московским "Динамо" (23.01).
ФОТО: "Ак Барс" - "Динамо" Рига