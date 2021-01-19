"Динамо" на выезде сенсационно обыграло лидера КХЛ

Матч завершился со счётом 5:4 (2:2, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу рижского "Динамо". Отметим, что в этом матче подопечные Петериса Скудры прервали серию из пяти поражений подряд.

Дублем в составе хозяев отметились Артём Лукоянов и Илья Сафонов. Рижане на это ответили точными бросками Яниса Шваненбергса, Риса Скарлетта, Рихарда Букартса, Геннадия Столярова и Джей Си Лайпона, который забил победный гол в самой концовке овертайма.

В данный момент рижское "Динамо" с 23 очками в 46 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Ак Барса" 75 очков в 48 матчах и первое место на "Востоке" и во всей лиге.

Далее рижан ожидает ещё два выездных матча - подопечные Петериса Скудры сыграют с магнитогорским "Металлургом" (21.01) и московским "Динамо" (23.01).