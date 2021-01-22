Валерия Демидова - ушла из фигурного катания, поиграла на скрипке и стала звездой фристайла

Валерия Демидова - ушла из фигурного катания, поиграла на скрипке и стала звездой фристайлаInstagram недели
В прошлом году москвичка Валерия Демидова вошла в историю российского спорта, выиграв Кубок мира в хаф-пайпе.
В прошлом году москвичка Валерия Демидова вошла в историю российского спорта, выиграв Кубок мира в хаф-пайпе.
Лыжный хаф-пайп - одна из дисциплин фристайла, которая проходит внутри специального сооружения вогнутой формы. Спортсмены выполняют серию трюков, спускаясь с трубы, а судьи оценивают по двум критериям: сложность трюков и чистота их выполнения. Дисциплина дебютировала на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Практически все достижения России в этом виде спорта связаны с именем Валерии Демидовой. В 2017 году она завоевала бронзу Кубка мира, на Олимпийских играх 2018 года вышла в финал и заняла шестое место, а в прошлом сезоне спортсменка взяла бронзу на первом этапе в Новой Зеландии, а также стала первой на трассе в Китае.
"По факту никто об этом виде спорта не знает, а если слышат, то спрашивают: "Фристайл - это рэп читать, что ли?". И я думаю: "Да, ребят, сейчас зачитаю" (смеётся). Начинаю объяснять, что это прыжки на горных лыжах, теперь понимаю, что большинство считает их прыжками с трамплина, и рассказываю, что фристайл - это трюки. А чтобы объяснить, что у нас семь дисциплин, в одной из которых есть половина трубы, ты должен ехать с одной стенки на другую, прыгать, приземляться, ехать дальше, и так - где-то шесть прыжков, уходит немало времени", - цитирует Демидову News.ru.
Несмотря на статус звезды в этом относительно молодом виде спорта, Демидова таковой себя не считает и в своём блоге шутит над собственными достижениями, публикуя видео неудачных моментов с соревнований.
Кстати, во фристайле Валерия оказалась далеко не сразу. Первым серьёзным увлечением девушки было фигурное катание, а также игра на скрипке, которой она посвятила 9 лет своей жизни.
Фристайл в жизни Валерии появился только в 12 лет, но любовь к фигурному катанию никуда не делась. Об этом можно узнать из её Instagram, где она также поёт и танцует на камеру.
Там же можно было узнать и о том, что во время карантина парень девушки сделал ей предложение, но до ЗАГСа влюблённые пока не дошли. "Предстоит обдумать, как устроить свадьбу. Желательно все-таки, чтобы торжественная часть прошла как подобает, когда карантин отменят", - рассказала Валерия в интервью сайту "Команда России".
Кстати, жених Валерии тоже связан со спортом. Олег тоже занимается фристайлом, но в дисциплине слоуп-стайл. Он входит в состав сборной России, выступал на этапах Кубка Европы.
Успехи во фристайле позволили Валерии стать лидером не только российской команды, но и в мире. Её постоянно приглашают на экстремальный турнир X-Games, а победа в Кубке мира прибавила не только подписчиков в соцсетях, но и уверенности перед перед зимними Олимпийскими играми, которые состоятся через год.
"Уже надо разучивать новую программу. За период карантина, пандемии, которая ещё не закончилась, очень много времени для подготовки упустили, и всё приходится делать в несколько раз быстрее", - поделилась планами 20-летняя Демидова.