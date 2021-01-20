Дональд Трамп записал прощальную речь

Обращение Трампа было опубликовано на ютьюб-аккаунте Белого дома.

"На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в обеспечении безопасности и процветания Америки", - цитирует "Медуза" бывшего президента США.

Трамп признал, что проиграл выборы президента только в тот день, когда его сторонники штурмовали Капитолий. "Американцы были в ужасе от нападения на Капитолий. Политическое насилие - это нападение на все, что мы, американцы, чтим. Его нельзя терпеть", - подчеркнул Трамп.

Трамп добавил, что на посту президента США ему удалось восстановить союзы Америки с другими странами и противостоять Китаю, "как никогда раньше".

Он подчеркнул, что гордится тем, что за время своего президентства не начал ни одну войну.

Трамп добавил, что политическое движение, которое он начал, "еще только начинается".

Напомним, что сегодня, 20 января, истекают полномочия Трампа на посту президента США.