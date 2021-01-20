Лидеры стран Балтии призывают ЕС договориться о сроках вакцинации от Covid-19

Гитанас Науседа, Кришьянис Кариньш и Юри Ратас призвали лидеров ЕС предпринять безотлагательные действия для обеспечения ускорения процесса вакцинации и его эффективности, сообщил офис президента.

"Для достижения коллективного иммунитета в ЕС нам нужно быть амбициозными как на уровне ЕС, так и на национальном уровне. Определение четких сроков и конкретные обязательства помогут ускорить процессы вакцинации", - говорится в письме президента и премьеров Балтийских государств.

Главы Балтийских стран подчеркнули, что вакцинация является основным инструментом в деле спасения жизней, ослабления карантинных ограничений и возврата к устойчивому экономическому росту.

Для достижения этой цели необходимо увеличить мощности по производству вакцин и ответственно координировать действия государств-членов.

Офис президента Литвы во вторник информировал о планах привить нынешним летом как минимум 70% жителей страны. Это предложение планируется представить на заседании Европейского совета, которое состоится в четверг.

В своем письме главы Балтийских государств также обращают внимание на то, что необходимо найти способ оказания помощи странам "Восточного партнерства" в борьбе с трудностями вакцинации. Лидеры Балтийских стран призвали Европейскую комиссию (ЕК) подготовить предложения о создании общего механизма оказания помощи соседям ЕС.