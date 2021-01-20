"То, что даешь другим, то и получаешь взамен". В Риге прохожий спас многодетную семью от штрафа

В социальной сети Facebook большую популярность приобрел пост жительницы Иецавы Натальи. В нем женщина благодарит человека, который спас ее семью от штрафа. Чтобы узнать подробности этой истории, портал Apollo связался с Натальей.

В минувший четверг, 14 января, большую популярность в социальной сети Facebook приобрел пост, в котором некая женщина по имени Наталья искала анонимного благодетеля - мужчина спас ее семью от денежного штрафа.

"Рада, что есть такие неравнодушные люди. Большое спасибо! Желаю вам удачного дня! Друзья, поделитесь, кто знает, может быть, моя благодарность дойдет до адресата. Рига, Maxima на Мукусалас", - написала рядом со своим постом Наталья.

К 19 января этим постом в Facebook поделились более 4400 человек, и более 840 человек оставили комментарий.

Что произошло?

Инцидент произошел 14 января, когда Наталья и ее семилетний сын ехали из Иецавы в Ригу, где мальчику делали несколько процедур в Детской клинической университетской больнице.

"После посещения больницы отправились домой, но по пути решили заехать в магазин Maxima, который находится на круге Мукусалас", - рассказала Наталья порталу Apollo.

Женщина добавила, что это был не первый визит семьи в конкретный магазин, поэтому было удивительно, что там разместили автомат, на котором нужно было ввести номер машины.

"Насколько помню, раньше там такого не было", - отмечает Наталья. 36

Выйдя из магазина, она заметила, что к лобовому стеклу машины прикреплена записка, в которой было написано следующее:

"Вас хотели оштрафовать за парковку. Я ввел номер Вашего автомобиля, чтобы не было штрафа. Не забывайте вводить номер машины в аппарат! Хорошего Вам дня!" 36

"Мы были сильно удивлены, ведь мы не забыли, мы просто не знали, что такое устройство вообще установлено", - сказала Наталья.

Но еще больше женщину удивило то, что посторонний человек не остался равнодушным и помог семье.

"Мы - многодетная семья, и такой штраф "прогрыз" бы ощутимую дыру в нашем семейном бюджете", - сказала Наталья Apollo.

Жительница Иецавы была ошеломлена столь неожиданным поворотом и не знала, что делать.

"С запиской в ​​руке я осматривала всю парковку, надеясь, что человек, который нам помог, все еще где-то поблизости", - вспоминает Наталья. 36

По дороге домой ей в голову пришла идея сфотографировать проникновенное послание и опубликовать его в своем профиле в социальной сети Facebook. В посте Наталья попросила своих друзей поделиться ее историей в надежде, что послание найдет адресата.

"Первый раз делала что-то подобное. Много слышала про силу Facebook, решила сама попробовать", - говорит Наталья. 36

"Если я правильно помню, то уже в первый день моей записью поделились около 500 человек", - вспоминает жительница Иецавы.

"И чудо произошло! В тот же день, 14 января, со мной связался парень, который и был нашим спасителем", - говорит Наталья. 36

Он написал женщине, что не нужно благодарности, ведь главное, что семья не получила штраф.

"Я написала, что очень верю в принцип бумеранга - что даешь, то и получаешь взамен", - рассказывает Наталья. 36

Женщина верит, что к молодому человеку обязательно вернутся его добрые дела.