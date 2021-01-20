Второй этап вакцинирования от Covid-19 идет медленнее, чем первый

В целом вакцинировано 16 258 врачей и других работников медучреждений, в том числе две дозы вакцины получили 1375 человек.

Если до 29 января Европейское агентство лекарственных средств и Европейская комиссия утвердят для использования в Европе вакцину, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом, в феврале Латвия может получить более 120 000 доз этой вакцины. Это позволит начать более широкую вакцинацию населения.