Второй этап вакцинирования от Covid-19 идет медленнее, чем первый

В целом вакцинировано 16 258 врачей и других работников медучреждений, в том числе две дозы вакцины получили 1375 человек.
Если до 29 января Европейское агентство лекарственных средств и Европейская комиссия утвердят для использования в Европе вакцину, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом, в феврале Латвия может получить более 120 000 доз этой вакцины. Это позволит начать более широкую вакцинацию населения.
На сегодняшний день Латвия получила 31 425 доз вакцины против Covid-19. В конце месяца планируется поставка еще 2400 доз вакцины Moderna, в начале февраля - 4800 вакцин, а в конце месяца - 15 600, но пока эти поставки еще не подтверждены производителем.