Эстонская полиция предупреждает: преступники нашли новый способ получить доступ к банковской карте

Нарвское отделение полиции на своей странице в соцсетях сообщило, что в последние недели к ним поступило несколько сообщений об очередной схеме мошенничества.

"Человек загружает на сайт торговой площадки объявление о продаже, добавляя свой номер телефона. С ним через Viber или WhatsApp связывается мошенник, который якобы желает купить товар. Затем мошенник предлагает заплатить за товар через депозитный счет.

Если продавец соглашается, мошенник отправляет жертве поддельную ссылку на веб-страницу торговой площадки, которая выглядит так же, как и настоящая страница, но веб-адрес которой отличается от оригинала, 2

- объясняет схему мошенничества полиция. - После этого мошенник просит жертву подтвердить свои данные, и человек вводит информацию со своей банковской карты вместе с трехзначным числом на обратной стороне. В результате этого мошенник получает доступ к данным банковской карты и может совершать сделки на свое усмотрение".

Полиция напоминает, что необходимо всегда проверять правильность веб-страницы перед вводом данных банковской карты или личных данных. "Мошеннические страницы могут выглядеть как совершенно обычные, однако в строке адреса подобных страниц встречаются ошибки или же приводимое в адресной строке наименование веб-ресурса совершенно отличается от того, что написано на самой странице, - предупреждают полицейские. - О мошенничестве свидетельствует и то, что на странице просят ввести слишком много детальной информации или же требуется действовать немедленно".