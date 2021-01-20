В Латгале после ДТП загорелся автомобиль: водителя спасти не удалось

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что в понедельник, 18 января, спасатели получили вызов на ул. Лиепаяс в Лудзе, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в другой автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Из горящего автомобиля еще до прибытия спасателей был освобожден один человек, медики констатировали его смерть.