В Латгале после ДТП загорелся автомобиль: водителя спасти не удалось
За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий один человек погиб, пятеро пострадали, сообщили в Государственной полиции.
За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий один человек погиб, пятеро пострадали, сообщили в Государственной полиции.
Авария с погибшим произошла в Латгале.
В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что в понедельник, 18 января, спасатели получили вызов на ул. Лиепаяс в Лудзе, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в другой автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Из горящего автомобиля еще до прибытия спасателей был освобожден один человек, медики констатировали его смерть.
Во вторник на дорогах Латвии зарегистрировано 115 автоаварий.
За сутки полицейские оформили 317 протоколов за нарушения различных правил дорожного движения, в том числе 114 за превышение скорости. Задержано также шесть нетрезвых водителей.