Ср, 20.01.2021
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ВИДЕО ⟩ Латвийский хоккеист Блюгер убежал от Овечкина и забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Теодор Блюгер ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийский хоккеист "Питтсбурга" Теодор Блюгер забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Питтсбург Пингвинз", который представляет Блюгер, у себя дома в овертайме одержал победу на "Вашингтон Кэпиталз" - 5:4 (1:3, 3:1, 0:0, 1:0)

У "Вашингтона" отличились Ларс Эллер, Евгений Кузнецов и Том Уилсон, отметившийся дублем. В составе "Питтсбурга" заброшенные шайбы на свой счёт записали Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгер, Евгений Малкин, а гол Сидни Кросби в овертайме принёс "Пингвинам" победу в матче.

Отдельно следует отметить гол Блюгера - латвийский хоккеист забросил шайбу, когда "Питтсбург" был в меньшинстве (3 на 5). Блюгер убежал от Александра Овечкина и переиграл чешского вратаря "столичных" Витека Ванечека.

Добавим, что в этом матче Блюгер записал на свой счёт ещё и голевую передачу. В первом периоде он ассистировал Колтону Севьюру.

По ходу матча "Питтсбург" уступал со счётом 1:3 и 2:4, но смог одержать победу. Кстати, это вторая победа "Питтсбурга" над "Вашингтоном" в этом сезоне - в предыдущем матче, состоявшемся 17 января, "Питтсбург" победил по буллитам - 4:3.

Видео: Лучшие моменты матча "Питтсбург" - "Вашингтон"

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