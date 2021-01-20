ВИДЕО ⟩ Латвийский хоккеист Блюгер убежал от Овечкина и забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

"Питтсбург Пингвинз", который представляет Блюгер, у себя дома в овертайме одержал победу на "Вашингтон Кэпиталз" - 5:4 (1:3, 3:1, 0:0, 1:0)

У "Вашингтона" отличились Ларс Эллер, Евгений Кузнецов и Том Уилсон, отметившийся дублем. В составе "Питтсбурга" заброшенные шайбы на свой счёт записали Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгер, Евгений Малкин, а гол Сидни Кросби в овертайме принёс "Пингвинам" победу в матче.

Отдельно следует отметить гол Блюгера - латвийский хоккеист забросил шайбу, когда "Питтсбург" был в меньшинстве (3 на 5). Блюгер убежал от Александра Овечкина и переиграл чешского вратаря "столичных" Витека Ванечека.

Teddy Blueger's goal marks the first 5-on-3 shorthanded goal scored by Pittsburgh since Matt Cooke scored one on Feb. 18, 2012.



Also, can we talk about that pass from Casey DeSmith? pic.twitter.com/Tv6znJO6P5 — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 20, 2021

Добавим, что в этом матче Блюгер записал на свой счёт ещё и голевую передачу. В первом периоде он ассистировал Колтону Севьюру.

По ходу матча "Питтсбург" уступал со счётом 1:3 и 2:4, но смог одержать победу. Кстати, это вторая победа "Питтсбурга" над "Вашингтоном" в этом сезоне - в предыдущем матче, состоявшемся 17 января, "Питтсбург" победил по буллитам - 4:3.