В Нитауре пропал мужчина. Полиция считает, что он мог быть ранен или убит

"Рабочее место он покинул без обуви - окровавленные туфли остались на работе. На нем тонкий свитер, серые штаны, ноги голые", - пояснила программе Degpunktā родственница Мартиньша Кристине.

Семье также удалось отследить местонахождение мобильного телефона Мартиньша. Полученные данные показывают, что мужчина находится в окрестностях Цесиса. "Известно, что в период с 18:00 до 19:00 он выехал из Нитауре. Видно, как он ехал - примерно два часа. После вернулся в Нитауре", - сказала Кристине.

Полученная полицией информация указывает на то, что было совершено тяжкое преступление, и подозрение падает на конкретного человека.

В поисках Мартиньша продолжают участвовать волонтеры, полиция и земессарги.

"Государственная полиция незамедлительно возбудила уголовное дело по статье 116. По подозрению в совершении преступления был задержан один человек", - рассказала программе Degpunktā старший специалист Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.

Есть вероятность, что в преступлении может быть задействован кто-то еще. Также существуют подозрения, что кто-то другой мог находиться за рулем автомобиля Мартиньша после совершения преступления.

Живущая в Нитауре семья Петерсонс, которая продолжает искать главу семейства, просит жителей ближайших окрестностей обыскать свои владения, в том числе колодцы, чердаки, водоемы, потому что, возможно, в каком-либо из этих мест находятся останки мужчины.