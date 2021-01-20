Видео ⟩ Репортер во время съемок спас провалившуюся под лед собаку

"На улице - минус 20. Съемка шла к концу. Оставалось записать последний стендап", - сказано в описании к видео на YouTube-канале "Мир Белогорья".
Как оказалось, местный житель попросил о помощи у Сашнева и оператора Сергея Олихвера.
Журналист разделся и начал вытаскивать собаку из воды. После этого животное отнесли греться в автомобиль.
Недавно RUS TVNET рассказывал, что 9 января, услышав зов о помощи соседки, солдат 27-го пехотного батальона Земессардзе Эмилс Рипа тут же бросился на помощь тонущей собаке. Именно благодаря его смелости собака по кличке Рингла жива, а ее хозяйка - благодарна.
Как рассказал сам солдат, к его месту жительства (Варини, Смилтенский край) через двор прибежала соседка, которая со слезами на глазах просила помощи, поскольку ее собака во время прогулки сорвалась с поводка и провалилась под лед. Полную историю можно прочитать тут.