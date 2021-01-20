Ср, 20.01.2021
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Кришьянис Кариньш о чемпионате мира по хоккею 2021
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Видео ⟩ Репортер во время съемок спас провалившуюся под лед собаку

ФОТО: скриншот видео

В прошлые выходные журналист телерадиокомпании "Мир Белогорья" Александр Сашнев во время съемки репортажа про подсчет зимующих уток в Старом Осколе смог спасти собаку, которая провалилась под лед и начала тонуть. Об этом пишет Esquire. 

"На улице - минус 20. Съемка шла к концу. Оставалось записать последний стендап", - сказано в описании к видео на YouTube-канале "Мир Белогорья".

Как оказалось, местный житель попросил о помощи у Сашнева и оператора Сергея Олихвера. 

Журналист разделся и начал вытаскивать собаку из воды. После этого животное отнесли греться в автомобиль. 

Недавно RUS TVNET рассказывал, что 9 января, услышав зов о помощи соседки, солдат 27-го пехотного батальона Земессардзе Эмилс Рипа тут же бросился на помощь тонущей собаке. Именно благодаря его смелости собака по кличке Рингла жива, а ее хозяйка - благодарна. 

Как рассказал сам солдат, к его месту жительства (Варини, Смилтенский край) через двор прибежала соседка, которая со слезами на глазах просила помощи, поскольку ее собака во время прогулки сорвалась с поводка и провалилась под лед. Полную историю можно прочитать тут.

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