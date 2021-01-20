"Состояние ухудшилось". Бывший вратарь сборной России Малафеев госпитализирован с коронавирусом

По словам супруги бывшего футболиста, у Малафеева около двух недель держалась высокая температура и за это время значительно увеличился процент поражения лёгких.

"У Славы высокая температура, 38, решили не медлить и обратиться за госпитализацией. У него сильно поражены лёгкие: одно 40%, другое - 65-70%. Состояние ухудшилось за одну неделю, был риск, что оно может ещё ухудшиться, если ничего не предпринимать", - сказала Екатерина Малафеева.

Также супруга бывшего футболиста отметила, что по состоянию Малафеева не скажешь, что человек себя плохо чувствует. "Кашля нет. Но поставили диагноз - двусторонняя пневмония и Covid. С таким поражением рекомендуют госпитализацию", - рассказала она.

На следующий день к своим подписчикам в Instagram обратился и сам Малафеев, который поблагодарил супругу и тех, кто его поддерживает.

"Нахожусь под наблюдением врачей. В целом всё хорошо. Не раз побеждали. Уверен, что победим и сейчас! Ещё раз спасибо вам за тёплые слова. Следите за здоровьем, берегите себя и близких", - написал Малафеев.