У Рижской ГЭС фура с 500 телевизорами "вылетела" в кювет

За последнюю неделю уже несколько автомобилей, в основном грузовые, съехали с дороги на ротационном круге, соединяющем четыре направления возле Рижской ГЭС. Утро вторника не стало исключением, но на этот раз, в отличие от предыдущих инцидентов, дорога была не слишком скользкой.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"Было раннее утро, легкий туман. Я ехал слишком быстро, а когда увидел круг, было уже слишком поздно, я начал тормозить, и меня занесло. Фуру буквально сложило пополам, именно так, как она сейчас стоит", - рассказал водитель грузовика Марек передаче Degpunktā.

В момент, когда многотонная фура соскользнула в кювет, она чуть не перевернулась на бок, но водителю удалось удержать машину на колесах.

Груз, который везли в Сауриеши, с примерно пятью сотнями телевизоров остался цел. 4

"Там слишком темно и круг не освещен, плюс легкий туман. Я не заметил круга. Этот круг необходимо осветить, потому что по следам, которые здесь есть, видно, что это не первая машина, поехавшая прямо", - говорит Марек.