Covid-19 в Латвии: 1088 новых случаев инфицирования. Известно о 20 умерших

Среди числа умерших были люди, входившие в разные возрастные группы:

один человек был в группе от 30 до 35 лет,

семь в группе от 60 до 70 лет,

пять в группе от 70 до 80 лет,

шесть в группе от 80 до 90 лет,

один в группе от 95 до 100 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 57 808 человек, скончались 1032 пациента с Covid-19, что составляет 1,79% всех инфицированных.

Во вторник было сделано 12 732 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,5%.