Covid-19 в Латвии: 1088 новых случаев инфицирования. Известно о 20 умерших
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1088 новых случаев Covid-19, скончались 20 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1088 новых случаев Covid-19, скончались 20 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Среди числа умерших были люди, входившие в разные возрастные группы:
С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 57 808 человек, скончались 1032 пациента с Covid-19, что составляет 1,79% всех инфицированных.
Во вторник было сделано 12 732 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,5%.
Согласно расчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 662,43 случая на 100 000 жителей. За последние 14 дней заразилось 12 637 человек.