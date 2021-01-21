Время получения доплат зависит от возможностей больниц
Близко к правде - утверждение в основном правдиво, однако допущены мелкие неточности.
Близко к правде - утверждение в основном правдиво, однако допущены мелкие неточности.
Чтобы мотивировать медиков для работы с пациентами Covid-19 в условиях большой нагрузки, для них предусмотрены доплаты, которые с ноября решили увеличить до 100% от месячной заработной платы. Однако в интервью, опубликованном 8 января на портале NRA.lv, депутат Сейма Эдгарс Таварс (Союз "зеленых" и крестьян) сказал, что многие медики до сих пор не получили обещанные доплаты. Как выяснил Re:Check, опыт больниц с выплатой доплат по работе с Covid-19 действительно отличается. Есть больницы, работники которых доплаты получают сразу, а в других нужно ждать полтора месяца.
В интервью 8 января Таварс сказал:
О каких доплатах идет речь?
Таварс в разговоре с Re:Check сказал, что информация, которую он получил, касается тех, кто работает с пациентами Covid-19, кроме того он сам в конце года звонил больницам. В качестве примера Таварс упомянул Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) и Даугавпилсскую региональную больницу. Правда там, по словам политика, проблемы больше были на уровне правления. "Но в этом случае Министерство здравоохранения должно было дать ясный сигнал", - подчеркнул Таварс и добавил, что нужно искать решение, а правление нужно звать "на ковер". Однако есть места, где все в порядке, отметил Таварс.
С октября до конца года медикам предназначались доплаты за работу с пациентами Covid-19. С 9 ноября объем доплат подняли.
Глава отдела коммуникации Минздрава Оскарс Шнейдерс пояснил, что порядок выплаты доплат при работе, связанной с Covid-19 схож с тем, какой был весной. Медицинское учреждение обобщает информацию о вовлеченных в работу медиках и финансировании, которое выплачено в доплатах, и подает ее в Национальную службу здоровья. Затем служба обращается в Министерство финансов с просьбой предоставить конкретное финансирование. Таким образом больницам компенсируются деньги, которые они выплатили в доплатах.
В Даугавпилсской больнице выплаты задерживаются
К середине января медики Даугавпилсской региональной больницы еще не получили доплат ни за ноябрь, ни за декабрь. За ноябрь выплата ожидалась 15 января, сказал член правления больницы Григорий Семенов. "30 декабря прошлого года были выплачены первые доплаты за работу в октябре", - сказал он Re:Check.
Семенов пояснил, что у больницы нет свободных денег, и аванс использовать для доплат также невозможно. Готовясь ко второй волне Covid-19, больница осенью вложила в технологии и дополнительные койки 430 тыс. евро со своих средств. "Пока что, к сожалению, чтобы не ухудшить нашу финансовую ситуацию, и чтобы мы и в дальнейшем могли выполнить свои обязательства по отношению к доставленным препаратам, поставленному оборудованию, конечно, мы, к сожалению, не можем позволить себе и доплаты выплатить со своих ресурсов". По словам Семенова, Национальная служба здоровья отказала больнице предоставить больше денег для доплат в виде аванса. Руководитель больницы признал, что работники разочарованы. Однако, по его словам, людей о такой ситуации предупредили еще в начале октября.
Тем временем представитель Минздрава Шнейдерс сказал: "Медицинские учреждения не должны быть в такой ситуации, что у них нет физических средств, которые необходимо выплатить". Если у какой-нибудь больницы есть трудности, он призывает связаться со службой, что Даугавпилсская больница уже сделала.
RAKUS выплачивает со своих денег
В RAKUS отметили, что такой проблемы у них нет. Директор по персоналу Эвита Дульбинска сказала Re:Check, что доплаты работникам обеспечивают каждый месяц. Их людям за отработанные в прошлом месяце часы выплачивают в день аванса, то есть, до 25-го числа следующего месяца. Таким образом, доплаты за октябрь и ноябрь работникам выплачены, а за декабрь их перечислят до 25-го января.
Из всех работников RAKUS с Covid-19 работают примерно 40%, и общий объем доплат за ноябрь составил 940 тыс. евро. На вопрос о том, не было ли ситуации, что работники ожидали доплат за декабрь до Рождества, Дульбинска ответила, что персоналу информация о дате выплат была передана своевременно.
В Видземской больнице заплачено уже за декабрь
С вопросом о доплатах работникам Re:Check обратился и к Видземской больнице. В ней доплаты за октябрь, ноябрь и декабрь уже выплачены. Правда, за октябрь и ноябрь их выплатили 22 декабря, ответила Re:Check представитель больницы Йоланта Вайдо. В свою очередь доплаты за декабрь выплачены 8 января, вместе с зарплатой за декабрь.
Общество больниц: Даугавпилсская больница не единственная
Представитель Минздрава Шнейдерс не смог ответить, сколько больниц не может выплатить доплаты сразу и сперва ждут денег от государства. Председатель правления Общества больниц Евгений Калейс также отметил, что о всех больницах информации у него нет, однако, по его словам, Даугавпилсская больница не единственная. Калейс допустил, что схожая ситуация может быть примерно в половине больниц. Также он рассказал про предыдущий опыт, когда в отдельных случаях государство отказало в доплатах, потому что не посчитало их достаточно обоснованными. "Есть больницы, где сейчас выжидают, когда получат компенсацию от государства. Но работники информированы, что они их получат", - отметил Калейс.