Время получения доплат зависит от возможностей больниц

Чтобы мотивировать медиков для работы с пациентами Covid-19 в условиях большой нагрузки, для них предусмотрены доплаты, которые с ноября решили увеличить до 100% от месячной заработной платы. Однако в интервью, опубликованном 8 января на портале NRA.lv, депутат Сейма Эдгарс Таварс (Союз "зеленых" и крестьян) сказал, что многие медики до сих пор не получили обещанные доплаты. Как выяснил Re:Check, опыт больниц с выплатой доплат по работе с Covid-19 действительно отличается. Есть больницы, работники которых доплаты получают сразу, а в других нужно ждать полтора месяца.

В интервью 8 января Таварс сказал:

"Пока Германия перекупает медсестер из Украины, выплачивая им большие зарплаты, в Латвии многие медики до сих пор не получили обещанные доплаты. Хотя у нас денег больше, чем когда-либо, как в свое время говорил Кришьянис Кариньш".

О каких доплатах идет речь?

Таварс в разговоре с Re:Check сказал, что информация, которую он получил, касается тех, кто работает с пациентами Covid-19, кроме того он сам в конце года звонил больницам. В качестве примера Таварс упомянул Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) и Даугавпилсскую региональную больницу. Правда там, по словам политика, проблемы больше были на уровне правления. "Но в этом случае Министерство здравоохранения должно было дать ясный сигнал", - подчеркнул Таварс и добавил, что нужно искать решение, а правление нужно звать "на ковер". Однако есть места, где все в порядке, отметил Таварс.

С октября до конца года медикам предназначались доплаты за работу с пациентами Covid-19. С 9 ноября объем доплат подняли.

Глава отдела коммуникации Минздрава Оскарс Шнейдерс пояснил, что порядок выплаты доплат при работе, связанной с Covid-19 схож с тем, какой был весной. Медицинское учреждение обобщает информацию о вовлеченных в работу медиках и финансировании, которое выплачено в доплатах, и подает ее в Национальную службу здоровья. Затем служба обращается в Министерство финансов с просьбой предоставить конкретное финансирование. Таким образом больницам компенсируются деньги, которые они выплатили в доплатах.

В Даугавпилсской больнице выплаты задерживаются

К середине января медики Даугавпилсской региональной больницы еще не получили доплат ни за ноябрь, ни за декабрь. За ноябрь выплата ожидалась 15 января, сказал член правления больницы Григорий Семенов. "30 декабря прошлого года были выплачены первые доплаты за работу в октябре", - сказал он Re:Check.