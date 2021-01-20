Мама Алексея Миранчука рассказала, в честь какой звезды назвала сына

Оказывается, Елена Миранчук назвала Алексея в честь поп-звезды 90-х Алексея Глызина.

"В 90-е был очень популярен певец Алексей Глызин, тогда все сходили с ума по песням "Зимний сад", "Поздний вечер в Сорренто". И сомнений не было, когда родился сын", - рассказала она.

Мама футболиста итальянской "Аталанты" отметила, что ей очень нравилось творчество Глызина, который в 80-е стал известен как участник ансамбля "Весёлые ребята", а в 90-е записал несколько сольных пластинок.

Кстати, выбор имени для Антона Миранчука стал более классическим - его назвали в честь бабушки Антонины.

Ведущие подкаста на "Авторадио" решили сделать сюрприз маме футболистов и вывели в эфир самого Глызина, который поблагодарил Елену за то, что она назвала сына в его честь, и рассказал, что тоже играет в футбол с ветеранами - Дмитрием Ананко, Александром Мостовым, Дмитрием Сычёвым.

Алексей Миранчук перешёл в итальянский клуб из "Локомотива" в конце августа 2020 года. Всего за "Аталанту" он успел провести 11 матчей, в десяти из которых выходил на замену. Его брат Антон с 2013 года продолжает выступать за "железнодорожников".