За сутки в Литве выявлено 1232 новых случая Covid-19, скончались 16 человек

Литва:

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1232 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 16 человек, сообщил в среду Департамент статистики Литвы.

За минувшие сутки от Covid-19 выздоровели 1864 человека.

С начала пандемии в Литве зарегистрированы 172 060 случаев Covid-19, 110 451 человек выздоровел, 57 823 продолжают болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2514 человек.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 54 211 человек, двумя дозами - 6236 человек.

За минувшие сутки сделана 9421 проба на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,828 млн.

Эстония:

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4997 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 603 теста (12,1%).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 594,22 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 11,8% сделанных тестов.