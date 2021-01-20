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Многое зависит от того, в каком формате будет чемпионат - со зрителями, с ограниченным числом зрителей или "в пузыре" Кришьянис Кариньш о чемпионате мира по хоккею 2021
Кришьянис Кариньш о чемпионате мира по хоккею 2021
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Какая из трех стран Балтии первой выйдет из кризиса?
Отвечает экономист Swedbank

Вильнюс. 9 ноября 2020 года ФОТО: AP/Scanpix

Экономика Литвы одной из первых в балтийских странах в третьем квартале этого года достигнет докризисного уровня 2019 года, хотя ее рост в этом и в следующем году будет медленнее, чем экономики Латвии и Эстонии, заявил главный экономист Swedbank в Литве Нериюс Мачюлис.

По его словам, такую динамику можно объяснить "базовым эффектом" - спад литовской экономики в прошлом году был меньше, чем экономики других стран Балтии.

"Сокращение литовской экономики в 2020 году было одним из самых низких среди балтийских стран и государств Евросоюза. Пока у нас нет окончательной статистики, мы не меняли свой прогноз (падения ВВП в 2020 году. - BNS) на 1,7%, но фактически показатель будет близок к этому. (...) Естественно, что при падении менее 2% не очень трудно добиться уровня, который был до пика", - сказал Мачюлис в среду на пресс-конференции.

Банк прогнозирует, что Латвия и Эстония достигнут докризисного уровня в последнем квартале 2021 года, а некоторые страны Евросоюза, например, Италия, вернутся к прежнему уровню лишь в 2023 году.

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