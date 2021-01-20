Какая из трех стран Балтии первой выйдет из кризиса?

По его словам, такую динамику можно объяснить "базовым эффектом" - спад литовской экономики в прошлом году был меньше, чем экономики других стран Балтии.

"Сокращение литовской экономики в 2020 году было одним из самых низких среди балтийских стран и государств Евросоюза. Пока у нас нет окончательной статистики, мы не меняли свой прогноз (падения ВВП в 2020 году. - BNS) на 1,7%, но фактически показатель будет близок к этому. (...) Естественно, что при падении менее 2% не очень трудно добиться уровня, который был до пика", - сказал Мачюлис в среду на пресс-конференции.