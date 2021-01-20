Литва предложила Латвии совместно организовать ЧМ по хоккею

Как сообщает литовская вещательная организация LRT, правительство Литвы обсуждало этот вопрос ещё в понедельник. Ряд литовских предпринимателей уже разослали членам правительства письмо с просьбой рассмотреть возможность организации части матчей чемпионата в Литве.

Они считают, что это прекрасная возможность не только познакомить мир с Литвой, но и покрыть убытки, возникшие во время карантина.

Руководитель вильнюсской арены Avia Solutions Group Андрюс Жауберис сообщил, что Литва технически может организовать даже весь турнир, так как в стране уже проводились этапы хоккейных чемпионатов.

Президент Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) Айгар Калвитис в беседе с агентством LETA в среду сообщил, что впервые слышит о возможном участии Литвы в организации чемпионата мира.

"Впервые слышу такую информацию. Переговоров с литовской стороной у нас не было", - заявил Калвитис, добавив что у него нет даже неофициальной информации такого рода и подобные решения остаются за Международной федерацией хоккея на льду (IIHF).

"Литва не имеет никакого отношения к организации чемпионата мира в дивизионе А. Я думаю, это политическое позиционирование. Многие страны сейчас используют спорт в политических целях", - добавил Калвитис.

Он подчеркнул, что для Латвии основными сейчас являются вопросы инфраструктуры. IIHF пообещала предоставить финансовую поддержку, однако больше ясности, в том числе по финансовым вопросам, может появиться в течение недели.

Латвийская сторона уже выразила готовность провести весь чемпионат в Риге. Ранее сообщалось, что Словакия и Дания также готовы принять матчи группового турнира чемпионата мира, которые были запланированы в Минске.

Как сообщает BNS, литовский министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене заявила, что Литва готова помочь Латвии в проведении части матчей чемпионата мира по хоккею на льду. В среду Шюгждинене обсудила это с латвийским министром образования и науки Илгой Шуплинской.

"Соревнований по хоккею такого уровня в Литве не было, а сейчас у нас есть исторический повод. Нужно рассмотреть возможность и предложить конкретную помощь Латвии", - отметила Шюгждинене.

Министр отметила, что латвийская коллега "позитивно отозвалась о такой возможности и поблагодарила Литву за полученное предложение".

Как сообщалось, в понедельник на заседании совета IIHF Минск был лишён права выступать одним из организаторов чемпионата мира по хоккею 2021 года.

В этом году чемпионат мира по хоккею должны были принять у себя Минск и Рига, но правительство Латвии заявило, что не хочет проводить турнир вместе с Беларусью из-за того, что режим Александра Лукашенко применяет репрессии в отношении мирных демонстрантов.

Проанализировав политическую, а также эпидемиологическую ситуацию в Беларуси, IIHF пришла к выводу, что невозможно обеспечить благоприятные условия для участников чемпионата.