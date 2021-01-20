Ср, 20.01.2021
Нет оснований говорить о смягчении ограничений министр здравоохранения Даниэль Павлютс
министр здравоохранения Даниэль Павлютс
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Власти Италии намерены подать иск к Pfizer

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Правительство Италии готово подать иск против компании Pfizer в связи с задержками при поставках вакцины от Covid-19, сообщил в среду, 20 января, "Интерфакс" со ссылкой на заявление чрезвычайного комиссара Италии по борьбе с пандемией Доменико Аркури.

Поводом для подобных действий послужило то, что компания Pfizer в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок, что грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации, начатой в Италии.

Американская компания уже сократила поставки на 29% на этой неделе, и дальнейшие небольшие сокращения ожидаются на следующей, подчеркивает Доменико Аркури, 

Pfizer/BioNThec - пока одна из двух вакцин, которыми прививают в Италии. Первые поставки, очень незначительные по объемам, поступили от Moderna. И более крупная поставка от этой американской компании ожидается 25 января. 

На этой неделе в Pfizer предупредили, что, вероятно, не смогут поставлять оговоренное количество доз вакцины для ЕС в течение трех-четырех недель. Компания объясняла это необходимостью взять паузу, чтобы увеличить производственные мощности на одном из своих заводов. Такие планы вызвали тревогу в ЕС, где проходит кампания по вакцинации населения от Covid-19, причем на данном этапе применяется в основном как раз вакцина от Pfizer и BioNTech.

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