Власти Италии намерены подать иск к Pfizer в связи с задержками в поставках

Поводом для подобных действий послужило то, что компания Pfizer в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок, что грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации, начатой в Италии.

Pfizer/BioNThec - пока одна из двух вакцин, которыми прививают в Италии. Первые поставки, очень незначительные по объемам, поступили от Moderna. И более крупная поставка от этой американской компании ожидается 25 января.

На этой неделе в Pfizer предупредили, что, вероятно, не смогут поставлять оговоренное количество доз вакцины для ЕС в течение трех-четырех недель. Компания объясняла это необходимостью взять паузу, чтобы увеличить производственные мощности на одном из своих заводов. Такие планы вызвали тревогу в ЕС, где проходит кампания по вакцинации населения от Covid-19, причем на данном этапе применяется в основном как раз вакцина от Pfizer и BioNTech.