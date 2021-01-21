Справка ⟩ Влияет ли вакцина на репродуктивное здоровье?

Видео с комментарием экспертов было опубликовано на страничке сообщества "Kopā pret Covid/Вместе против Covid" в социальной сети Facebook. Ее ведет группа активистов-волонтеров, которые хотят внести свой вклад в борьбу с информационной эпидемией, или чрезмерным количеством вводящей в заблуждение информации, которая наносит ущерб общественному здоровью и служит личным целям отдельных лиц или групп. Это не государственная инициатива!

Семейный врач Айнис Дзалбс отметил, что в Латвии действительно актуален миф о том, что существует связь между вакцинацией и репродуктивным здоровьем.

"Однако если мы задумаемся о том, что вообще делают вакцины, как действуют вакцины, то репродуктивное здоровье тут ни при чем", - говорит он, подчеркивая, что вакцины никак не влияют на репродуктивное здоровье. По наблюдениям врача, этот миф получил особую популярность с появлением вакцины против рака шейки матки. "Каким-то образом часть общественности попыталась связать определенные события с этой вакциной.

Однако было доказано обратное, что эта вакцина может даже улучшить фертильность", - напомнил он.

Врач заверил общественность, что механизм действия вакцин никак не связан с репродуктивным здоровьем: "Что делает вакцина? Итак, в процессе вакцинации мы показываем нашей иммунной системе, как определенный микроорганизм выглядит в природе, и все. И многие вакцины также предназначены для беременных, а в Латвии мы также вакцинируем от гриппа, мы вакцинируем от дифтерии, столбняка, коклюша".

Врач не скрывает, что есть определенные вакцины, которые не рекомендуют беременным женщинам, однако это происходит из-за теоретического риска, а не из-за того, что нечто подобное уже было испытано.

"Вакцина безопаснее для беременной женщины, чем, скажем, некоторые хорошие обезболивающие, лекарства от давления или препараты, которые мы принимаем каждый день",

- отметил медик, в заключение еще раз подчеркнув, что не стоит связывать вакцинацию с риском для репродуктивного здоровья, так как в мире нет таких исследований или доказательств этого утверждения, хотя вакцинация существует уже очень и очень давно.

Даце Завадска со своей стороны лишь добавила из исторических фактов, что есть одна вакцина, которая оказала влияние не на репродуктивную систему, а непосредственно на плод при вакцинации беременных женщин, и это была вакцина против оспы. "Но мы ее давно не используем. И все другие вакцины, которые использовались до сих пор, показали в долгосрочной перспективе, что вакцины, даже живые вакцины, не действуют на плод на разных стадиях развития", - отметила эксперт.