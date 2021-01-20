Ср, 20.01.2021
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Для интеграции Rail Baltica в городскую среду будет создано новое управление. Зарплата - 2441 евро

Поезд Rail Baltica Express train ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Риге будет создана новая структура для интеграции железнодорожной магистрали Rail Baltica в городскую среду и стимулирования экономики, сообщил агентству LETA вице-мэр столицы Вилнис Кирсис.

Новая структура необходима для решения стоящих перед городом задач, связанных с реализацией проекта Rail Baltica, ущербом для экономики и социальной сферы из-за пандемии коронавируса, для содействия восстановлению экономики и успешной реализации проектов публичной инфраструктуры.

Новая структура будет называться управлением по развитию публичной инфраструктуры, в нее войдут руководитель управления и четыре руководителя проектов. Зарплата руководителя составит 2441 евро, руководителей проектов - 1917 евро в месяц.

В этом году на создание управления и его деятельность потребуется 229 008 евро.

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Как пояснил Кирсис, перед Ригой стоят серьезные задачи, и нужны профессионалы, которые по поручению департамента развития города будут работать с конкретными проектами. По словам вице-мэра, самоуправлению не хватало такой отдельной структуры, которая занималась бы реализацией различных проектов и надзором за ними.

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