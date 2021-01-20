Минобразования предложило выплатить работающим очно педагогам по 300 евро

Сегодня в повестку заседания комиссии был включен вопрос о зарплатах учителей в период пандемии Covid-19. Министр сообщила, что на этой неделе МОН подало правительству проект единовременной поддержки учителей дошкольного и специального образования, который предусматривает доплаты для почти 15 000 учителей в размере 300 евро до уплаты налогов.

Министр поблагодарила педагогов, работа которых, несмотря на режим чрезвычайной ситуации, продолжится очно. Шуплинска сообщила, что МОН предложило правительству выплатить этим учителям доплату в размере 30% от минимальной ставки, что составляет 300 евро.

На поддержку примерно 15 000 педагогов дошкольных учреждений и специального образования необходимо около 4,4 млн евро. 6

Шуплинска добавила, что учителям, преподающим на разных уровнях образования, доступны всевозможные меры поддержки. Например, проводятся регулярные онлайн-консультации для учителей всех сфер образования, доступны интерактивные практические семинары, серии вебинаров и другие мероприятия.

Говоря об инструментах финансовой поддержки, министр сообщила, что планируется освоить финансирование в размере 12 млн евро, которое будет связано с поставкой технологий. До 15 февраля самоуправления должны подать министерству сообщения о проблемах с интернетом, по поводу которых часто поступают жалобы.