Трамп в последний раз покинул Белый дом

Таким образом Трамп разорвал традицию и избежал церемонии инаугурации своего последователя Джо Байдена. Трамп - первый президент США за последние 150 лет, который, оставляя должность, не примет участие в церемонии инаугурации своего последователя.

В ходе короткого разговора с журналистами Трамп признал, что проведенное в Белом доме время было "четырьмя захватывающими годами" и "честь на всю жизнь".

После этого 74-летний Трамп и первая леди Мелания Трамп сели в президентские вертолет Marine One и отправились на авиабазу Эндрю, где их ожидал президентский самолет Air Force One.

Там Трамп выступил со своей последней речью. В речи он главным образом благодарил свою семью. После этого они с супругой сели в самолет, который доставит их в частную резиденцию Трампа во Флориде.

Через несколько часов 46-м президентом США будет избран Джо Байден.