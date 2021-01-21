Перелом позвонков, операции и инфекция: Роман, который не сдается, мастерит гитары и сочиняет музыку
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Среди латвийских музыкантов много сильных личностей. На этот раз в рубрике Made in LV хочется рассказать о 31-летнем Романе Лямцеве, который не бросил игру на гитаре даже тогда, когда получил тяжелейшую травму.
Роман не просто музыкант - он основал несколько коллективов. Сам он называет себя композитором и мастерит гитары. В свободное от работы время (Рома не зарабатывает музыкой) он занимается экстремальными видами спорта, хотя при том букете диагнозов, который у него, это кажется невероятным. Итак, лучше всего о себе он расскажет в интервью.
- Кем ты себя сам называешь - музыкантом, аранжировщиком, композитором?
- Всегда воспринимал себя больше как композитора. Не исключаю, что это мое притянутое за уши оправдание собственной посредственной игры на разных музыкальных инструментах вместо виртуозной игры на чем-то одном. Но мне уже практически с детских лет было интересно именно придумывать что-то свое, а не отрабатывать технику или исполнять каверы.
Даже с точки зрения обучения игры на инструментах у меня несколько нестандартный подход - вместо того, чтобы гонять упражнения или изучать теорию, я обычно сочиняю что-то, ощутимо превосходящее мой текущий уровень, и потом несколько дней или даже недель сижу и, тихо матерясь себе под нос, учусь это играть.
- Когда ты стал заниматься музыкой? Сколько тебе было лет?
- Впервые напрямую с музыкой столкнулся в возрасте примерно 13-14 лет, когда, заявив родителям, что хочу научиться играть на гитаре, получил закономерный ответ, что у меня нет ни слуха, ни голоса и, мол, ничего у меня не выйдет - так что гитару мне покупать не будут.
Эта самая первая гитара была куплена тем же летом в Беларуси, куда меня в том возрасте родители сплавляли на летние каникулы под чутким присмотром бабушки, чтобы хоть немного отдохнуть от этого подросткового ужаса.
Купленная гитара представляла собой типичное околомузыкальное полено постсоветского производства с километровой высотой струн и кривой мензурой, так что играть на ней можно было исключительно блатные аккорды - да и то, только обильно окропив лады кровью. Также она была на правую руку, так что под левшу мне пришлось ее переделывать самостоятельно.
Что характерно, упрямство и тут победило! У меня была с собой папка песен "Агаты Кристи", "Машины Времени", "Любэ" и других подобных групп, которые благодаря выпавшей на то лето плохой погоде и отсутствию других развлечений в той глуши, где я жил, я кое-как научился играть к концу лета.
Деньги за гитару, кстати, мне так и не вернули. Когда наконец дойду до психотерапевта, начну разбор полетов именно с этой детской травмы.
- Твой первый музыкальный проект, в котором ты начал играть?
- Первый музыкальный проект под названием "Мальхион" я собрал, если память не изменяет, лет в пятнадцать. В интернете даже сохранилась пара записей той музыки с претензией на глубокомысленный русский рок на минималках. На остальные инструменты в группе были затащены мои хоть на чем-нибудь играющие друзья, с которыми мы тут же ринулись покорять "Саксофон" и Depo своим авторским творчеством.
Еще из своих старых проектов Рома вспомнил Rise of My Empire.
"В 2018 году летал в Англию на одноразовое воссоединение группы Rise of My Empire, которую еще в университетские годы основал в Бирмингеме (город, в котором в свое время зародились небезызвестные Black Sabbath). Повод был грустный - покончил с собой бывший вокалист группы, и местное музыкальное сообщество организовало смесь концерта и поминок с целью сбора средств для местных благотворительных организаций, помогающих людям с депрессией и суицидальными наклонностями.
Мероприятие получилось очень ламповым и душевным – насколько такими словами можно описать сборище пьяных металлистов, а кульминацией вечера стала продажа на благотворительном аукционе моей первой гитары, на которой, собственно, и зародилась группа - и последующее торжественное разбивание ее на улице победившим счастливчиком под радостные крики толпы.
- Расскажи о своих сольных работах?
- Сколько себя помню, всегда любил очень разнообразную музыку. До сих пор мой плейлист характерен тем, что там может по порядку выскочить цыганский джаз, психоделический рок, попса, метал, рэп и какой-нибудь этюд Шопена. Так как сочинять мне было интересно такую же разнообразную музыку, как и слушать, а создавать под каждый жанр отдельный музыкальный проект было лень, то
В рамках этого проекта я постоянно экспериментирую с новыми жанрами и музыкальными инструментами (часть из которых самостоятельно собираю из подручных материалов), а также сотрудничаю с местными и зарубежными вокалистами и музыкантами. Очень приятно, что некоторые песни этого проекта даже крутили по SWH Rock.
Кстати, именно в рамках FBN зарождается большинство треков, которые мы потом берем для моего основного live-проекта Hypervert, жанр которого можно описать как приблюзованный и осовремененный dark’n’roll.
- С кем из латвийских музыкантов ты сотрудничал?
- Когда я вернулся в Латвию после проживания в Англии и Африке, какое-то время играл на гитаре в группе Stagnant Project. Офигенные, обезбашенные и угарные ребята.
В сольном творчестве из местных музыкантов сотрудничал с Иваром Вейделисом (Ivars Veidelis - Condescension, Shkura) и Дмитрием Задонским (Stagnant Project, Hypervert).
Также в плане продюсирования активно сотрудничаю с Андреем Мосоловым, который работал с такими латвийскими группами, как Sever.
Музыкой Криса заслушивался еще в подростковом возрасте, поэтому записать с ним несколько треков было практически реализацией детской мечты.
В дальнейшем надеюсь ощутимо пополнить этот список, ибо мои собственные вокальные данные оставляют желать лучшего, а идей громадье.
- Твои проекты сейчас?
- Мой, наверное, основной проект Hypervert буквально недавно выпустил новый сингл Hallowed Ground, не слишком вкрадчиво затрагивающий тему сожаления о содеянном через аналогию погребения заживо.
Помимо этого, мы с ребятами в 2020 году выпустили мини-албом Little Black Death, которым я лично очень доволен, что мне категорически не свойственно.
Интересный факт: данный проект я собирал, тоже используя несколько нестандартный подход. Вместо того, чтобы попытаться завербовать в группу самых лучших музыкантов, я изначально попытался найти самых лучших людей (т. е. ребят, с которыми всегда было интересно и весело общаться вне зависимости от их уровня игры на инструменте).
Результат оказался просто феноменальным - все, кому это было нужно, очень быстро подняли уровень игры, а вот дружеская и продуктивная атмосфера в группе так и осталась.
Сольный проект Fake British Nihilist в прошлом году тоже выпустил второй альбом - Democrisis - аж на 20 треков (первый альбом Brave New Void вышел еще в 2017-м). Ну и проект Killjoy Axiom также продолжает свое существование, и мы с Димой сейчас работаем над очередной новой песней.
- Расскажи немного о самом себе. О своей основной профессии, хобби...
- По интернету уже долгое время гуляют различные вариации перефразированной цитаты Конфуция вроде: "Преврати свое хобби в работу, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни". Так вот это категорически не про меня.
Все попытки превратить хобби в работу (написание саундтреков к фильмам/видеоиграм, переводы научных статей и телепередач и т. д.) оборачивались для меня пониманием того, что я рискую потерять интерес к одной из относительно немногих вещей, которые приносят мне удовольствие в жизни, и при этом еще и пошатнуть свою финансовую стабильность.
В силу этого в качестве основной работы я руковожу отделом project management в одной из крупных международных fintech-компаний, а уже свободное время посвящаю хобби.
Хобби много! Кроме музыки, путешествий и увлечения практически всеми существующими досочными видами экстремального спорта (snowboarding, wakeboarding, skateboarding, windsurfing, kitesurfing, surfing), я также очень люблю книги и фильмы, а в прошлом году еще и достаточно активно занялся сборкой музыкальных инструментов.
Так как я левша, мне часто сложно найти интересующий инструмент в доступной ценовой категории, поэтому в какой-то момент закралась подлая мысль: "А почему бы не сделать самому?".
Начал с обычных cigar box гитар, резонаторов и различных вариаций необычных народных инструментов - и со временем постепенно перешел на полноценные гитары. Кстати, почти весь материал Hypervert записан и исполняется исключительно на самодельных гитарах, басах и CBG.
- Я знаю, что ты получил несколько травм. Как это повлияло на тебя? Не возникло ли проблем с игрой на гитаре? Какие трудности ты преодолел, как не сдался?
Но забот это, конечно, прибавило. Пришлось пережить три операции, в ходе первой из которых "чудесные африканские врачи" умудрились занести в мой "внутренний мир", готовый со мной потягаться в плане упрямства, резистентный стафилококк.
На данный момент, вроде, удалось его побороть, но антибиотики его практически не берут, а над головой постоянно висит возможность рецидива.
С одной стороны, конечно, подобная ситуация деморализует. С другой - заставляет не сидеть сложа руки и не терять время впустую.
Когда в 2017 году после поездки в Таиланд случился последний рецидив и меня практически прямо из приемной травматологички покатили в операционную, не пасть духом помогли друзья и родные. Особенно помог отчим, который пообещал мне дать погонять на его неимоверно крутом сноуборде, если я выкарабкаюсь. Сноуборд он мне, кстати, в результате подарил! Здесь я на нем:
Сейчас все еще бывает больно долго играть стоя, но никаких долгосрочных негативных последствий это не дает, так что ради любимого занятия можно и потерпеть.
Из позитивного одно из последствий такой травмы - это достаточно жесткий комплекс упражнений, который нужно выполнять с завидной регулярностью, чтобы минимизировать боли. Благодаря нему разлениться и заплыть жиром не удается при всем желании.
- Легко ли быть музыкантом в Латвии, особенно если ты работаешь в непопулярном жанре?
- Зависит от поставленных целей и восприятия. У некоторых моих знакомых музыкантов опускаются руки из-за того, что "достичь успеха" в традиционной интерпретации этой фразы сейчас не то чтобы невозможно, но как минимум очень сложно.
Мне, наверное, повезло, ибо меня не интересует успех в стандартном понимании этого слова в мире музыки.
Конечно, я могу себе позволить роскошь такого мнения только потому, что музыка не является моим примарным источником дохода, так что к моей позиции в данном вопросе лучше относиться скептически.
Из того, что я вижу - в Латвии с каждым днем становится все больше талантливых музыкантов, с которыми одно удовольствие выступать, записываться и просто общаться,