В Риге на привлечение медицинского персонала потратят 3 миллиона евро

Принято решение ввести новый вид поддержки - денежные компенсации для привлечения медсестер, помощников медсестер, помощников врачей и семейных врачей в Риге, на что будет выделено 2,55 млн евро из Европейского социального фонда и 450 000 евро из госбюджета.

Ведутся все необходимые приготовления, чтобы начать прием заявок в ближайшие недели и обеспечить более эффективное лечение пациентов в ситуациях, связанных с Covid-19 и другими кризисами общественного здравоохранения.

Этот вид поддержки нацелен на привлечение молодых специалистов после получения квалификации, а также стимулирование возвращения в профессию тех специалистов, которые в настоящее время работают в других сферах. Также планируется, что такая поддержка будет способствовать смене поколений в практиках семейных врачей в Риге.

На компенсации смогут претендовать медсестры, помощники медсестер в стационарах, а также помощники врачей в NMPD в Риге.