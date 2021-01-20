Нидерланды впервые с начала пандемии вводят комендантский час
Чтобы ограничить распространение Covid-19, в Нидерландах впервые с начала пандемии вводится комендантский час, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Чтобы ограничить распространение Covid-19, в Нидерландах впервые с начала пандемии вводится комендантский час, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Комендантский будет в силе с пятницы по 10 февраля, людям будет запрещено покидать дома с 20:30 по 4:30, сообщил Рютте, добавив, что попросит поддержку парламента для введения этих ограничений.
Опасаясь распространения нового штамма вируса, Нидерланды также запретят полеты из Великобритании, Южной Африки и Южной Америки с 23 января, сказал Рютте.
"Самое важное мероприятие - наше решение ввести комендантский час", - указал премьер.
"Конечно, мы не можем и не хотим делать такой строгий шаг без утверждения парламента. Только в случае, если у нас будет такая поддержка, мы примем окончательное решение", - отметил Рютте.
В пятницу правительство Рютте ушло в отставку в связи со скандалом с детскими пособиями, но продолжит руководить страной до выборов, запланированных на середину марта.
В Нидерландах уже сейчас в силе самые строгие карантинные ограничения с начала пандемии, в том числе закрыты школы и магазины, не продающие товары первой необходимости.