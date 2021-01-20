Фото ⟩ Полиция в Латгале изъяла целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов

Стоит отметить, что задержанный не связан с "черной археологией" и изъятые предметы - не раритеты. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, полиция выясняет, где мужчина эти предметы взял и какова была цель хранения.

Задержанный - мужчина 1960 года рождения ранее судим не был. У него были изъято в общей сложности 17 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты PSM, TT, CZ 36, автоматы Калашникова и VZ 61 (SCORPION). Кроме того, изъята 71 важная деталь от огнестрельного оружия, 1499 боеприпасов, 20 взрывных устройств и 350 граммов взрывчатого вещества.

Галерея: Изъятое оружие