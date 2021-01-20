Работников центров социального ухода будут тестировать на Covid-19 раз в 2-4 дня

В четверг, 21 января, Кабинет министров примет решение о порядке тестирования работников центров социального ухода.

Изначально планировалось, чтобы тесты проводились каждый раз перед началом работы, однако в Минздраве пояснили, что ежедневное взятие мазка из носоглотки или введение тестовой палочки в носовую полость может повредить слизистую носа, повлиять на физическое самочувствие сотрудников и их удовлетворенность условиями труда.

Вопрос о состоянии сотрудников был также поднят Министерством юстиции, которое просило разъяснить, допустим ли такой тест на ежедневной основе без последствий для здоровья. Министерство также запросило оценку юридических последствий отказа сотрудника пройти тест.

По состоянию на 31 декабря в государственных, муниципальных и частных центрах социального ухода работали 8056 человек, таким образом, общее количество необходимых тестов составляет в месяц 103 000. На приобретение этих тестов потребуется 523 тыс. евро.