Видео ⟩ "Терпеливо сидела у тела хозяина". Полиция нашла в доме умершего мужчины четырех собак

Вызвавшая стражей порядка женщина рассказала, что шла в сарай за дровами и услышала жалобный вой собаки. Соседка подумала, что та проголодалась, и бросила через забор кусок хлеба и колбасы. Собака за едой не пошла.

После этого они с мужем дошли до ворот соседа и через щель в заборе заметили мужчину, лежащего на земле. Женщина незамедлительно сообщила об этом как в Службу скорой помощи, так и в полицию.

Первыми на место происшествия прибыли муниципальные полицейские.

Лежащий недалеко мужчина, очевидно, был мертв уже несколько дней. Рядом с ним находилась большая собака, которая терпеливо сидела у тела хозяина.

Собака выглядела голодной и перепуганной, но не агрессивной. Полицейским удалось призывами выманить ее со двора и пристегнуть к оперативному транспорту.

В это время сотрудники дежурной части, проверяя данные владельца дома, определили личность погибшего. Кроме того, выяснилось, что мужчина зарегистрирован как хозяин четырех собак. И соседка добавила, что, возможно, дома без еды и воды остались еще три собаки.

Спустя пару минут на место происшествия прибыли сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, которые официально подтвердили факт смерти. Поэтому к делу была привлечена Госполиция.

Вскоре выяснилось, что у умершего есть дочь. Полиция связалась с ней и проинформировала о произошедшем, а также о том, что без присмотра остались четыре собаки. Женщина пояснила, что взять на себя ответственность за собак не может, и попросила доставить их в приют.

На место происшествия были вызваны ловцы собак из приюта Ulubele. Принимая во внимание, что как двор, так и дом были закрыты, была вызвана и Пожарно-спасательная служба. В доме взломали двери, чтобы внутрь смогли проникнуть ловцы собак.

Двух из оставшихся собак удалось поймать относительно быстро. Однако из-за того, что помещения были закрыты, третью собаку пришлось искать несколько часов. Все животные были истощены. Собак увезли в приют Ulubele, где они получили медицинскую помощь и после соблюдения формальностей будут ждать новых хозяев.