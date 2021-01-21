Чт, 21.01.2021
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Видео ⟩ "Терпеливо сидела у тела хозяина". Полиция нашла в доме умершего мужчины четырех собак

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В понедельник, 18 января, в 13:24 сотрудники Видземского управления муниципальной полиции Риги отправились на вызов в Дзирциемс, где местная жительница во дворе соседа заметила лежащего на земле без движения мужчину. По месту его жительства найдены четыре собаки, которые теперь остались без хозяина.

Вызвавшая стражей порядка женщина рассказала, что шла в сарай за дровами и услышала жалобный вой собаки. Соседка подумала, что та проголодалась, и бросила через забор кусок хлеба и колбасы. Собака за едой не пошла.

После этого они с мужем дошли до ворот соседа и через щель в заборе заметили мужчину, лежащего на земле. Женщина незамедлительно сообщила об этом как в Службу скорой помощи, так и в полицию.

Первыми на место происшествия прибыли муниципальные полицейские.

Лежащий недалеко мужчина, очевидно, был мертв уже несколько дней. Рядом с ним находилась большая собака, которая терпеливо сидела у тела хозяина.

Собака выглядела голодной и перепуганной, но не агрессивной. Полицейским удалось призывами выманить ее со двора и пристегнуть к оперативному транспорту.

В это время сотрудники дежурной части, проверяя данные владельца дома, определили личность погибшего. Кроме того, выяснилось, что мужчина зарегистрирован как хозяин четырех собак. И соседка добавила, что, возможно, дома без еды и воды остались еще три собаки.

Спустя пару минут на место происшествия прибыли сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, которые официально подтвердили факт смерти. Поэтому к делу была привлечена Госполиция.

Вскоре выяснилось, что у умершего есть дочь. Полиция связалась с ней и проинформировала о произошедшем, а также о том, что без присмотра остались четыре собаки. Женщина пояснила, что взять на себя ответственность за собак не может, и попросила доставить их в приют.

На место происшествия были вызваны ловцы собак из приюта Ulubele. Принимая во внимание, что как двор, так и дом были закрыты, была вызвана и Пожарно-спасательная служба. В доме взломали двери, чтобы внутрь смогли проникнуть ловцы собак.

Двух из оставшихся собак удалось поймать относительно быстро. Однако из-за того, что помещения были закрыты, третью собаку пришлось искать несколько часов. Все животные были истощены. Собак увезли в приют Ulubele, где они получили медицинскую помощь и после соблюдения формальностей будут ждать новых хозяев.

Видео: Полиция нашла в доме у мертвого мужчины четырех собак

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