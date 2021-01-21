Фото ⟩ Последний модный образ Мелании Трамп в качестве первой леди США
По окончании срока президентства Дональд Трамп покинул Белый дом. Как всегда, Мелания Трамп выглядела сногсшибательно до последней минуты.
По окончании срока президентства Дональд Трамп покинул Белый дом. Как всегда, Мелания Трамп выглядела сногсшибательно до последней минуты.
Последний раз в качестве первой леди США Мелания была в абсолютно черном наряде. Она отдала предпочтение строгому платью от Dolce&Gabbana длиной чуть ниже колена, черному жакету от Chanel и туфлям от Christian Louboutin.
Образ был дополнен сумкой Birkin от Hermes из крокодиловой кожи стоимостью более 70 000 долларов (около 57 640 евро).
На авиабазе Эндрюс Дональд Трамп выступил с длинной речью: он упомянул и свою супругу.
- сказал Трамп.
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Напомним, в понедельник Мелания Трамп обратилась к нации с прощальным словом.
В видео, которое она опубликовала в Twitter, первая леди говорит, что последние четыре года стали незабываемыми.