Фото ⟩ Последний модный образ Мелании Трамп в качестве первой леди США

Последний раз в качестве первой леди США Мелания была в абсолютно черном наряде. Она отдала предпочтение строгому платью от Dolce&Gabbana длиной чуть ниже колена, черному жакету от Chanel и туфлям от Christian Louboutin.

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Образ был дополнен сумкой Birkin от Hermes из крокодиловой кожи стоимостью более 70 000 долларов (около 57 640 евро).

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На авиабазе Эндрюс Дональд Трамп выступил с длинной речью: он упомянул и свою супругу.

"Наша первая леди была очень изящной и красивой женщиной, и она пользовалась популярностью у людей",

- сказал Трамп.

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Напомним, в понедельник Мелания Трамп обратилась к нации с прощальным словом.