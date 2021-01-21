Чт, 21.01.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Фото ⟩ Последний модный образ Мелании Трамп в качестве первой леди США

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

По окончании срока президентства Дональд Трамп покинул Белый дом. Как всегда, Мелания Трамп выглядела сногсшибательно до последней минуты.

Последний раз в качестве первой леди США Мелания была в абсолютно черном наряде. Она отдала предпочтение строгому платью от Dolce&Gabbana длиной чуть ниже колена, черному жакету от Chanel и туфлям от Christian Louboutin. 

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Образ был дополнен сумкой Birkin от Hermes из крокодиловой кожи стоимостью более 70 000 долларов (около 57 640 евро). 

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

На авиабазе Эндрюс Дональд Трамп выступил с длинной речью: он упомянул и свою супругу.

"Наша первая леди была очень изящной и красивой женщиной, и она пользовалась популярностью у людей",

- сказал Трамп.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Галерея: Мелания и Дональд Трамп покидают Белый дом 

Напомним, в понедельник Мелания Трамп обратилась к нации с прощальным словом.

В видео, которое она опубликовала в Twitter, первая леди говорит, что последние четыре года стали незабываемыми.

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