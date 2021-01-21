Правительство примет окончательное решение о продлении ограничений до 7 февраля

Сохранение ограничений было концептуально согласовано во вторник, 19 января, правительством и советом по кризисному управлению, но окончательное решение по конкретным ограничениям будет принято сегодня.
Кариньш признал, что на этой неделе впервые наблюдается стабилизация заболеваемости Covid-19, однако ситуация в больницах остается критической.
В четверг будет принято решение сохранить существующие ограничения, а не вводить новые, уточнил премьер.
Министр финансов Янис Рейрс добавил, что до 7 февраля сохранится также требование соблюдать комендантский час в выходные дни.