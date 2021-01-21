Чт, 21.01.2021
То, что сейчас происходит в этом "суде" в УВД, это и правда насмешка над правосудием. Полный ад. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
1 мин для прочтения

Правительство продлило все ограничения до 7 февраля

ФОТО: LETA

Сегодня, 21 января, Кабинет министров принял решение продлить до 7 февраля существующие ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране. 

Премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что все действующие на данный момент меры по ограничению распространения Covid-19 сохраняются.

Комендантский час латвийцам придется соблюдать не только с 22 по 24 января, но и с 29 по 31 января и с 5 по 7 февраля.

Сохранение ограничений было концептуально согласовано во вторник, 19 января, правительством и советом по кризисному управлению, но окончательное решение по конкретным ограничениям было принято сегодня.

Кариньш признал, что на этой неделе впервые наблюдается стабилизация заболеваемости Covid-19, однако ситуация в больницах остается критической.

Последние новости

НАВЕРХ
Back