Правительство продлило все ограничения до 7 февраля
Сегодня, 21 января, Кабинет министров принял решение продлить до 7 февраля существующие ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране.
Сегодня, 21 января, Кабинет министров принял решение продлить до 7 февраля существующие ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что все действующие на данный момент меры по ограничению распространения Covid-19 сохраняются.
Комендантский час латвийцам придется соблюдать не только с 22 по 24 января, но и с 29 по 31 января и с 5 по 7 февраля.
Сохранение ограничений было концептуально согласовано во вторник, 19 января, правительством и советом по кризисному управлению, но окончательное решение по конкретным ограничениям было принято сегодня.
Кариньш признал, что на этой неделе впервые наблюдается стабилизация заболеваемости Covid-19, однако ситуация в больницах остается критической.