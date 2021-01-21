Трамп оставил Байдену "очень великодушное" письмо
В среду, 20 января, президент США Джо Байден сообщил, что его предшественник Дональд Трамп оставил для него в Белом доме "очень великодушное" письмо.
В среду, 20 января, президент США Джо Байден сообщил, что его предшественник Дональд Трамп оставил для него в Белом доме "очень великодушное" письмо.
"Президент написал очень великодушное письмо", - сказал Байден журналистам в Белом доме.
"Поскольку это личное, я не буду говорить об этом, пока не поговорю с ним", - добавил Байден.
До дня инаугурации было неясно, последует ли Трамп традиции и оставит ли письмо своему преемнику в Белом доме.
Трамп до сих пор не поздравил Байдена с победой и не присутствовал на церемонии его инаугурации.
Галерея: инаугурация Джо Байдена
Галерея: мировые СМИ о инаугурации Джо Байдена