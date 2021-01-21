Чт, 21.01.2021
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Леонид Парфенов, журналист
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Трамп оставил Байдену "очень великодушное" письмо

Дональд Трамп и Джо Байден ФОТО: SAUL LOEB JIM WATSON/AFP/Scanpix

В среду, 20 января, президент США Джо Байден сообщил, что его предшественник Дональд Трамп оставил для него в Белом доме "очень великодушное" письмо.

"Президент написал очень великодушное письмо", - сказал Байден журналистам в Белом доме.

"Поскольку это личное, я не буду говорить об этом, пока не поговорю с ним", - добавил Байден.

До дня инаугурации было неясно, последует ли Трамп традиции и оставит ли письмо своему преемнику в Белом доме.

Трамп до сих пор не поздравил Байдена с победой и не присутствовал на церемонии его инаугурации.

Галерея: инаугурация Джо Байдена

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