Овечкина и других российских звёзд отстранили от матчей НХЛ. Что случилось?

Речь идёт о российских хоккеистах - форвардах Александре Овечкине, Евгении Кузнецове, защитнике Дмитрии Орлове и вратаре Илье Самсонове.

По данным некоторых СМИ, российские хоккеисты собрались вместе в номере гостиницы и общались друг с другом без масок, находясь в близком контакте. Это является нарушением утверждённого перед сезоном протокола безопасности по противодействию коронавирусу.

На сайте лиги сообщили, что "Вашингтон" будет оштрафован на 100 тысяч долларов за нарушения запрета на социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинских масок.

Также стало известно, что лига запретила всем нарушителям принимать участие в тренировках команды и непонятно, когда они смогут вернуться к матчам.

Александр Овечкин уже успел скупо извиниться за своё поведение, отметив, что сделает выводы из случившегося.