Covid-19 в Латвии: 902 новых случаев инфицирования, 25 человек скончались
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 902 новых случая Covid-19, скончались 25 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 902 новых случая Covid-19, скончались 25 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Среди умерших были люди, входившие в разные возрастные группы:
С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 58 710 человек, скончались 1057 пациентов с Covid-19, что составляет 1,8% всех инфицированных.
В среду было сделано 11 816 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7.6%.
По расчетам агентства LЕТА, всего за последние 14 дней заразились 12 165 человек. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей Латвии за последние сутки достигла 637,7 случая.