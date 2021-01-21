Covid-19 в Латвии: 902 новых случаев инфицирования, 25 человек скончались

Среди умерших были люди, входившие в разные возрастные группы:

два человека в группе от 55 до 65 лет,

четыре - от 65 до 75 лет,

шестнадцать - от 75 до 85 лет,

три- от 85 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 58 710 человек, скончались 1057 пациентов с Covid-19, что составляет 1,8% всех инфицированных.

В среду было сделано 11 816 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7.6%.