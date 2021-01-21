Чт, 21.01.2021
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Леонид Парфенов, журналист
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Covid-19 в Латвии: 902 новых случаев инфицирования, 25 человек скончались

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 902 новых случая Covid-19, скончались 25 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Среди умерших были люди, входившие в разные возрастные группы:

  • два человека в группе от 55 до 65 лет,
  • четыре - от 65 до 75 лет,
  • шестнадцать - от 75 до 85 лет,
  • три- от 85 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 58 710 человек, скончались 1057 пациентов с Covid-19, что составляет 1,8% всех инфицированных.

В среду было сделано 11 816 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7.6%.

По расчетам агентства LЕТА, всего за последние 14 дней заразились 12 165 человек. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей Латвии за последние сутки достигла 637,7 случая.

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