Covid-19 в Латвии: 902 новых случая инфицирования, 25 человек скончались

Среди умерших были люди, входившие в разные возрастные группы:

два человека - от 55 до 65 лет,

четыре - от 65 до 75 лет,

шестнадцать - от 75 до 85 лет,

три - от 85 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 58 710 человек, скончались 1057 пациентов с Covid-19, что составляет 1,8% всех инфицированных.

В среду было сделано 11 816 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,6%.

По расчетам агентства LЕТА, всего за последние 14 дней заразились 12 165 человек. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии за последние сутки достигла 637,7 случая.

За последние сутки госпитализировано 125 заболевших Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В среднетяжелой форме заболевание протекает у 1010 больных, в тяжелой форме - у 95 больных.