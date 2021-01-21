Covid-19 в Латвии: 902 новых случая инфицирования, 25 человек скончались
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 902 новых случая Covid-19, скончались 25 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 902 новых случая Covid-19, скончались 25 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Среди умерших были люди, входившие в разные возрастные группы:
С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 58 710 человек, скончались 1057 пациентов с Covid-19, что составляет 1,8% всех инфицированных.
В среду было сделано 11 816 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,6%.
По расчетам агентства LЕТА, всего за последние 14 дней заразились 12 165 человек. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии за последние сутки достигла 637,7 случая.
За последние сутки госпитализировано 125 заболевших Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В среднетяжелой форме заболевание протекает у 1010 больных, в тяжелой форме - у 95 больных.
За последние сутки выписаны из больниц 111 пациентов, в том числе 11 переведены в другие больницы, всего за все время пандемии - 5291.