За последние сутки госпитализировано 125 заболевших Covid-19

В среднетяжелой форме заболевание протекает у 1010 больных, в тяжелой форме - у 95 больных.

За последние сутки выписаны из больниц 111 пациентов, в том числе 11 перевезены в другие больницы, всего за все время пандемии - 5291.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 902 новых случая Covid-19, скончались 25 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Среди умерших были люди, входившие в разные возрастные группы:

два человека - от 55 до 65 лет,

четыре - от 65 до 75 лет,

шестнадцать - от 75 до 85 лет,

три - от 85 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 58 710 человек, скончались 1057 пациентов с Covid-19, что составляет 1,8% всех инфицированных.

В среду было сделано 11 816 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,6%.