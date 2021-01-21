В Риге за обман женщин судят лже-любовника

Информация, внесенная в судебный календарь, показывает, что Гунтису Пункстиньшу предъявлено обвинение.

Уже сообщалось, что мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве и мошенничестве в особо крупном размере у 14 пострадавших.

В обвинительном заключении указано, что в период с 2014 по 2018 год мужчина знакомился с жертвами на различных сайтах знакомств. Обвиняемый, завоевав доверие потерпевших, просил одолжить ему деньги, как бы для покупки недвижимости, заключения сделок, также указывая и другие причины, по которым ему понадобились деньги.

Обманутые жертвы не только передали обвиняемому накопленные деньги, но и передали деньги, полученные от родственников и различных кредитных организаций.

Обвиняемый не вернул эти деньги.

Преступление наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет.

Обвиняемый 1983 года рождения, ранее судимый за хулиганство. Информация, полученная в ходе расследования, показывает, что мужчина находил потенциальных жертв на различных сайтах знакомств. Благодаря своей приятной внешности и внимательности в виде цветов и различных подарков, мужчина сумел за несколько встреч завоевать доверие и расположение молодых женщин.

Полиция обнаружила, что во многих случаях мужчина скрывал свою личность, называясь другим именем. Рассказы о его занятиях и другие подробности также расходились. При этом мужчина мог переписываться и встречаться с пятью женщинами одновременно, тщательно скрывая свою параллельную жизнь.