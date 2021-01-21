Второй дозой вакцины от Covid-19 привиты 2126 человек

Общее количество полученных прививок составляет 18 404, при этом в среду первую дозу вакцины получили 19 человек, а вторую 750.
По последним данным, 572 человека в Латвии получили вторую вакцину против Covid-19 в понедельник, 804 человека во вторник и 750 человек в среду. NVD поясняет, что ранее опубликованное количество вакцинированных может измениться через несколько дней, так как данные вводятся в систему электронного здравоохранения в течение от одного до пяти рабочих дней после вакцинации.
Вторую дозу вакцины получили десять медицинских учреждений: в Клинической университетской больнице им. Страдиньша вторую прививку получили 312 человек, в Рижской Восточной клинической университетской больнице - 301, в Детской клинической университетской больнице - 11, в Лиепайской региональной больнице - пять, в Северокурземской региональной больнице - 36, в Елгавской городской больнице - 15, в Даугавпилсской региональной больнице - 16, Екабпилсской региональной больнице - 18, Резекненской больнице - шесть, Видземской больнице - 30. Всего в среду 578 врачей и 172 медработника получили вторую вакцину.