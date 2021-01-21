Чт, 21.01.2021
Было бы логично, если бы IIHF пошла навстречу, потому что в конце концов это ее чемпионат, а мы в этом случае фактически им помогаем. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
1 мин для прочтения

Фото ⟩ Звезды, которые выступили на инаугурации Джо Байдена

Дженнифер Лопес и Леди Гага на инаугурации Джо Байдена ФОТО: Foto: AP/Scanpix. Kolāža: TVNET

В среду, 20 января, в Вашингтоне прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. На ней выступили многочисленные артисты.  

Гимн на церемонии исполняла Леди Гага (Lady Gaga), а также выступила Дженнифер Лопес. Правда, из-за пандемии церемония прошла скромнее, чем традиционно.

Телевизионную программу, которая транслировала инаугурацию, вел актер Том Хенкс. В 90-минутном торжестве приняли участие такие артисты, как Джон Бон Джови, Джон Ледженд, Деми Ловато, Foo Fighters, Кэти Перри и другие. 

Галерея: Инаугурация Джо Байдена 
 

 

Последние новости

НАВЕРХ
Back