Фото ⟩ Звезды, которые выступили на инаугурация Джо Байдена
В среду, 20 января, в Вашингтоне прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. На ней выступили многочисленные артисты.
В среду, 20 января, в Вашингтоне прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. На ней выступили многочисленные артисты.
Гимн на церемонии исполняла Леди Гага (Lady Gaga), а также выступила Дженнифер Лопес. Правда, из-за пандемии церемония прошла скромнее, чем традиционно.
Телевизионную программу, которая транслировала инаугурацию вел актер Том Хенкс. В 90-минутном торжестве приняли участие такие артисты, как Джон Бон Джови, Джон Ледженд, Деми Ловато, Foo Fighters, Кэти Перри и другие.
Галерея: инаугурация Джо Байдена