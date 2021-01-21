Фото, видео ⟩ Два взрыва в центре Багдада: больше 20 погибших

Иракские военные, на которых ссылается агентство, сообщили, что взрывы произошли по очереди один за другим, атаку провели два террориста-смертника.

Как сообщил Reuters представитель МВД Ирака, несколько раненых сейчас находятся в критическом состоянии.

Внимание! Последующее видео может показаться неприятным - на нем погибают люди

Pray for #Baghdad , moment of the second suicide bombing targeting local shoppers and street sellers in a busy market this morning pic.twitter.com/cIyfsBZvvR — Steven Nabil (@thestevennabil) January 21, 2021

Ответственность за теракт на данный момент никто не взял.

Reuters также отмечает, что терактов, подобных этому в Ираке не было с 2018 года, когда из-за теракта в Багдаде погибли 27 человек.