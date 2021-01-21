Чт, 21.01.2021
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Леонид Парфенов, журналист
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Фото, видео ⟩ Два взрыва в центре Багдада: больше 20 погибших

ФОТО: twitter.com

Не менее 23 человек стали жертвами и больше 50 пострадали в результате двух взрывов на рынке в центре столицы Ирака Багдаде, сообщает "Медуза" со ссылкой на Reuters.

Иракские военные, на которых ссылается агентство, сообщили, что взрывы произошли по очереди один за другим, атаку провели два террориста-смертника.

Количество погибших, скорее всего, увеличится.

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Как сообщил Reuters представитель МВД Ирака, несколько раненых сейчас находятся в критическом состоянии.

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Ответственность за теракт на данный момент никто не взял.

Reuters также отмечает, что терактов, подобных этому в Ираке не было с 2018 года, когда из-за теракта в Багдаде погибли 27 человек.

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