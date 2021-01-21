Чт, 21.01.2021
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Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
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В этом году на поддержку СМИ будет дополнительно выделено почти 3 млн евро

ФОТО: Unsplash

На поддержку средств массовой информации (СМИ) в этом году будет дополнительно выделено 2,9 млн евро, свидетельствует решение рабочей группы по поддержке бизнеса и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса.

Министерство финансов сообщило агентству LЕТА, что рабочая группа поддержала предложение об оказании поддержки СМИ, которые не могут претендовать на существующие инструменты поддержки из-за специфики отрасли. Как и весной, когда начался кризис Covid-19, планируется покрыть ежемесячные расходы на доставку абонированной прессы и расходы на трансляцию программ электронных СМИ, а также реализовать программу поддержки для наращивания потенциала СМИ.

"Учитывая специфику медиасектора, где в конце года обычно проходят кампании по подписке на издания и свойственный сезону рост доходов от рекламы, [СМИ] не могут претендовать на поддержку, доступную другим отраслям", - пояснили в Минфине.

На покрытие доставки изданий прессы в ноябре, декабре и январе планируется выделить 671 211 евро, а на покрытие расходов на трансляцию программ в ноябре, декабре и январе -  653 097 евро.

В свою очередь на программу укрепления потенциала медиакомпаниям планируется выделить 1,6 млн евро.

Министерство культуры представит сообщение о поддержке медиасектора на рассмотрение правительства.

"Сила и разнообразие СМИ играют важную роль для нашей страны и сплоченного демократического общества, и они нуждаются в поддержке, поскольку СМИ также сильно пострадали от кризиса Covid-19. Министр культуры Наурис Пунтулис дал свою оценку объема необходимой поддержки, и мы ее утвердили", - сказал Рейрс.

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