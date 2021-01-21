В этом году на поддержку СМИ будет дополнительно выделено почти 3 млн евро

Министерство финансов сообщило агентству LЕТА, что рабочая группа поддержала предложение об оказании поддержки СМИ, которые не могут претендовать на существующие инструменты поддержки из-за специфики отрасли. Как и весной, когда начался кризис Covid-19, планируется покрыть ежемесячные расходы на доставку абонированной прессы и расходы на трансляцию программ электронных СМИ, а также реализовать программу поддержки для наращивания потенциала СМИ.

"Учитывая специфику медиасектора, где в конце года обычно проходят кампании по подписке на издания и свойственный сезону рост доходов от рекламы, [СМИ] не могут претендовать на поддержку, доступную другим отраслям", - пояснили в Минфине.

На покрытие доставки изданий прессы в ноябре, декабре и январе планируется выделить 671 211 евро, а на покрытие расходов на трансляцию программ в ноябре, декабре и январе - 653 097 евро.

В свою очередь на программу укрепления потенциала медиакомпаниям планируется выделить 1,6 млн евро.

Министерство культуры представит сообщение о поддержке медиасектора на рассмотрение правительства.