Covid-19 в соц. центрах: 4000 заболевших клиентов, 146 смертей

Также заразились 1300 сотрудников центров социального ухода - врачи, санитары, медсестры и другие.

Уже летом некоторые пансионаты стали очагами вируса. Например, в центре социального ухода Marsneni заболело большинство постояльцев. Хотя строгие меры безопасности должны были предотвратить подобный сценарий в других пансионатах, вирус проник в них, сообщает журнал.

К началу этой недели Covid-19 затронул 80 центров социального ухода - 13 государственных и 67 муниципальных и частных. По данным SPKC, на социальные центры приходится 10,4% всех случаев коронавируса в стране.

Заболеваемость Covid-19 резко возросла в этих учреждениях осенью. С октября по декабрь количество заболевших увеличилось в 50 раз - с 66 до 3184.

Проверки, проведенные Инспекцией здравоохранения, выявили серьезные проблемы в большинстве учреждений. Основные риски распространения вируса - это густонаселенность и ограниченный персонал. В настоящее время очаги Covid-19 образовались в нескольких центрах социального ухода - вентспилсском Selgа, даугавпилсском Pīlādzis, рижском Pardaugavа и добельском Lielberzе.

Среди сотрудников были случаи, когда болезнью заканчивалось такое невинное событие, как обычная кофе-пауза. Передача вируса происходила и в раздевалках для персонала, так как помещения узкие и контакт с коллегами тесный.