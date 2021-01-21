Чт, 21.01.2021
Я видел много насмешек над правосудием, это беззаконие наивысшей степени. Алексей Навальный
Алексей Навальный
1 мин для прочтения

Covid-19 в соц. центрах: 4000 заболевших клиентов, 146 смертей

Вакцина против коронавируса Pfizer и BioNTech ФОТО: Claudio Reyes/AFP

С начала пандемии Covid-19 заразились 4000 клиентов социальных центров, что составляет почти треть от общего числа клиентов (13000), а 146 постояльцев пансионатов для престарелых умерли, сообщает сегодня журнал Ir со ссылкой на Министерство благосостояния и Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Также заразились 1300 сотрудников центров социального ухода - врачи, санитары, медсестры и другие.

Уже летом некоторые пансионаты стали очагами вируса. Например, в центре социального ухода Marsneni заболело большинство постояльцев. Хотя строгие меры безопасности должны были предотвратить подобный сценарий в других пансионатах, вирус проник в них, сообщает журнал.

К началу этой недели Covid-19 затронул 80 центров социального ухода - 13 государственных и 67 муниципальных и частных. По данным SPKC, на социальные центры приходится 10,4% всех случаев коронавируса в стране.

Заболеваемость Covid-19 резко возросла в этих учреждениях осенью. С октября по декабрь количество заболевших увеличилось в 50 раз - с 66 до 3184.

Проверки, проведенные Инспекцией здравоохранения, выявили серьезные проблемы в большинстве учреждений. Основные риски распространения вируса - это густонаселенность и ограниченный персонал. В настоящее время очаги Covid-19 образовались в нескольких центрах социального ухода - вентспилсском Selgа, даугавпилсском Pīlādzis, рижском Pardaugavа и добельском Lielberzе.

Среди сотрудников были случаи, когда болезнью заканчивалось такое невинное событие, как обычная кофе-пауза. Передача вируса происходила и в раздевалках для персонала, так как помещения узкие и контакт с коллегами тесный.

Еще один немаловажный фактор - работники центров социального ухода часто работают в нескольких учреждениях одновременно. Основная причина этого - низкая заработная плата. Средняя зарплата сотрудника составляет от 500 до 600 евро в месяц за полный рабочий день, поэтому некоторые объединяют как минимум две работы.

Последние новости

НАВЕРХ
Back