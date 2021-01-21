Чт, 21.01.2021
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В Сейме предлагают закрыть клинику в Агенскалнсе: из-за распространения дезинформации о Covid-19

Andris Skride ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Доктор Андрис Скриде, председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, предлагает закрыть Агенскалнскую клинику, поскольку ее представители распространяли дезинформацию о Covid-19, - таким образом депутат отреагировал на публикацию Балтийского центра журналистских расследований Re:Baltica.

 

Агентству LETA Скриде заявил, что клинику в Агенскалнсе следует закрыть или запретить называть себя медицинским учреждением.

"Мы должны быть твердыми в отношении шарлатанов и отрицателей Covid-19, потому что подобные учреждения опасны для людей",

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- подчеркнул политик.

Скриде сообщил, что сегодня, 21 января, он напишет заявление в Инспекцию здравоохранения о сложившейся ситуации.

Издание Re:Baltica сообщало, что в последнее время Агенскалнская клиника, используя статус частного медицинского учреждения, распространяла ложную информацию о Covid-19. Руководитель клиники, который является врачом-гомеопатом, также делится своим личным мнением на странице клиники в Facebook - например, он называет маски для детей геноцидом, а вакцинацию - клиническими испытаниями на людях.

Клиника распространила ложную информацию об уровне безопасности вакцин, а также о смертности от Covid-19 в Facebook, сообщает Re:Baltica. Согласно публикации Балтийского центра журналистских расследований, клиника Агенскалнса также опубликовала другие вводящие в заблуждение заявления, основанные на различных дезинформационных сообщениях в Facebook.

 

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