В Сейме предлагают закрыть клинику в Агенскалнсе: из-за распространения дезинформации о Covid-19

Агентству LETA Скриде заявил, что клинику в Агенскалнсе следует закрыть или запретить называть себя медицинским учреждением.
"Мы должны быть твердыми в отношении шарлатанов и отрицателей Covid-19, потому что подобные учреждения опасны для людей",
Скриде сообщил, что сегодня, 21 января, он напишет заявление в Инспекцию здравоохранения о сложившейся ситуации.
Издание Re:Baltica сообщало, что в последнее время Агенскалнская клиника, используя статус частного медицинского учреждения, распространяла ложную информацию о Covid-19. Руководитель клиники, который является врачом-гомеопатом, также делится своим личным мнением на странице клиники в Facebook - например, он называет маски для детей геноцидом, а вакцинацию - клиническими испытаниями на людях.
Клиника распространила ложную информацию об уровне безопасности вакцин, а также о смертности от Covid-19 в Facebook, сообщает Re:Baltica. Согласно публикации Балтийского центра журналистских расследований, клиника Агенскалнса также опубликовала другие вводящие в заблуждение заявления, основанные на различных дезинформационных сообщениях в Facebook.