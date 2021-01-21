В Сейме предлагают закрыть клинику в Агенскалнсе: из-за распространения дезинформации о Covid-19

Агентству LETA Скриде заявил, что клинику в Агенскалнсе следует закрыть или запретить называть себя медицинским учреждением.

"Мы должны быть твердыми в отношении шарлатанов и отрицателей Covid-19, потому что подобные учреждения опасны для людей", 14

- подчеркнул политик.

Скриде сообщил, что сегодня, 21 января, он напишет заявление в Инспекцию здравоохранения о сложившейся ситуации.

Издание Re:Baltica сообщало, что в последнее время Агенскалнская клиника, используя статус частного медицинского учреждения, распространяла ложную информацию о Covid-19. Руководитель клиники, который является врачом-гомеопатом, также делится своим личным мнением на странице клиники в Facebook - например, он называет маски для детей геноцидом, а вакцинацию - клиническими испытаниями на людях.