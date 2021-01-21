Суд первой инстанции оправдал экс-главу LDz Магониса и миллионера Осиновского, обвиняемых во взяточничестве

Решение может быть обжаловано в Видземском окружном суде.

Согласно обвинению, летом 2015 года Осиновский передал Магонису взятку в размере почти 500 тыс. евро за многомилионную закупку предприятия LDz Ritošā sastāva serviss - приобретение старых локомотивов у компании Осиновского Skinest Rail.

Прокуратура требовала для Магониса и Осиновского, которые обвиняются во взяточничестве и даче взятки, четырех лет лишения свободы.

Для Магониса обвинение также требовало конфискации имущества и лишения права занимать должность члена правления в государственных и муниципальных предприятиях в течение пяти лет.

Также прокуратура просила признать 499 500 евро, которые были изъяты при задержании Магониса и Осиновского, преступно нажитым имуществом и конфисковать их в пользу государства.

В своем последнем слове в суде Осиновский категорически отверг обвинение и повторил, что он как физическое лицо заплатил Магонису комиссию за использование личных контактов в "Российских железных дорогах" (РЖД) для продления договора между Даугавпилсским локомотиворемонтным заводом (DLRR) и РЖД.

Осиновский утверждал, что у него не было ни желания, ни мотива платить Магонису за победу DLRR в конкурсе, который предприятие уже выиграло и на который Магонис не мог повлиять даже теоретически. Локомотивы продавались по самой низкой цене и в рассрочку, а общая сумма договора была незначительной по отношению к обороту предприятия, и, в конце концов, он как акционер в оперативной деятельности предприятия не участвовал.

В то же время Осиновский заявил, что ситуация с российским договором прямо противоположная. От российского договора зависело, сможет ли завод работать за счет оборотных средств или Осиновскому придется инвестировать собственные средства в качестве акционера.

Поэтому он лично был заинтересован в мобилизации всех ресурсов, чтобы помочь восстановить российский договор, действие которого было приостановлено из-за санкций. Услуги по ремонту высокорентабельны, сумма договора превышает годовой оборот, и этот договор позволял ему как акционеру не вкладывать свои личные средства в завод.

За то, чтобы Магонис представлял его интересы в РЖД, Осиновский заплатил комиссию.

Магонис на рассмотрении дела заявил, что получил 500 тыс. евро от Осиновского не как взятку, а как вознаграждение за лоббирование интересов эстонского предпринимателя в руководстве РЖД, чтобы РЖД сделало закупку у принадлежащего Осиновскому DLRR.

Магонис утверждал, что эти деньги не планировалось передавать дальше, они были предложены Осиновским за его помощь как частного лица в решении подобных вопросов. Бывший руководитель LDz заявил, что в течение долгого времени поддерживал дружеские отношения с тогдашним руководителем РЖД Владимиром Якуниным и его заместителем Владимиром Морозовым, которые начались еще до того, как он возглавил LDz.

Магонис в своих показаниях указал, что Осиновский первоначально предлагал ему 800 тыс. евро в качестве благодарности за то, что Магонис в частном порядке помогал решать вопросы, связанные с DLRR. Бывший руководитель LDz подчеркнул, что интересы ДЛРЗ были тесно связаны с интересами государства, так как на предприятии занято около 1000 жителей Даугавпилса. Он также заявил, что переговоры с Якуниным и Морозовым проходили в частном порядке, а не официально, поэтому он отрицает обвинение в том, что деньги были получены за организацию встречи.