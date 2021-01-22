Александр Кокорин продолжит карьеру в чемпионате Италии

Накануне стало известно, что итальянский клуб заплатит "Спартаку" 3,5 миллиона евро за трансфер. "Фиорентина" предложила Кокорину зарплату около 2 млн евро в год. Стоит отметить, что зарплата Кокорина в "Спартаке" была 3 млн евро в год. Контракт российского форварда с "фиалками" рассчитан на 3,5 года.

"Это вызов. Это Европа - давно туда хотел. Мне скоро 30 лет: если не сейчас, то больше, наверное, шанса не будет. Понимаю, что надо поехать попробовать, посмотреть. А там - как получится", - приводит слова Кокорина "Спорт-Экспресс".

Таким образом, Кокорину осталось пройти медосмотр, и он станет игроком европейского клуба. 29-летний футболист присоединился в чемпионате Италии к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку, который выступает за "Аталанту".

Кокорин перешёл в "Спартак" в качестве свободного агента летом 2020 года. Ранее футболист выступал за "Сочи", "Зенит", "Динамо" и "Анжи". В составе сборной России нападающий провёл 47 матчей и забил 12 голов.

Напомним, осенью 2018-го футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили две драки в центре Москвы, за что были задержаны, а позднее направлены в СИЗО "Бутырка". Их содержание под стражей неоднократно продлевалось.

В мае 2019-го суд признал обоих виновными и приговорил футболистов к реальным срокам. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, а 17 сентября футболисты вышли на свободу.