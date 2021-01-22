Александр Кокорин продолжит карьеру в чемпионате Италии
В четверг, 21 января, пресс-служба московского "Спартака" объявила о договорённости с итальянской "Фиорентиной" о трансфере российского нападающего Александра Кокорина.
В четверг, 21 января, пресс-служба московского "Спартака" объявила о договорённости с итальянской "Фиорентиной" о трансфере российского нападающего Александра Кокорина.
Накануне стало известно, что итальянский клуб заплатит "Спартаку" 3,5 миллиона евро за трансфер. "Фиорентина" предложила Кокорину зарплату около 2 млн евро в год. Стоит отметить, что зарплата Кокорина в "Спартаке" была 3 млн евро в год. Контракт российского форварда с "фиалками" рассчитан на 3,5 года.
Таким образом, Кокорину осталось пройти медосмотр, и он станет игроком европейского клуба. 29-летний футболист присоединился в чемпионате Италии к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку, который выступает за "Аталанту".
Кокорин перешёл в "Спартак" в качестве свободного агента летом 2020 года. Ранее футболист выступал за "Сочи", "Зенит", "Динамо" и "Анжи". В составе сборной России нападающий провёл 47 матчей и забил 12 голов.
В данный момент "Фиорентина" занимает 14-е место среди 20 команд чемпионата Италии.
Напомним, осенью 2018-го футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили две драки в центре Москвы, за что были задержаны, а позднее направлены в СИЗО "Бутырка". Их содержание под стражей неоднократно продлевалось.
В мае 2019-го суд признал обоих виновными и приговорил футболистов к реальным срокам. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, а 17 сентября футболисты вышли на свободу.